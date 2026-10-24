Малък учебен самолет е паднал край плевенското село Бохот. При инцидента пилотът е загинал, предаде Нова тв.
Обстоятелствата около катастрофата към момента не са известни.
Малък учебен самолет е паднал край плевенското село Бохот. При инцидента пилотът е загинал, предаде Нова тв.
Обстоятелствата около катастрофата към момента не са известни.
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xsdidhkuxivoOxNPBahnurN2026-10-24 18:47:08
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