На 16 октомври православната църква почита паметта на свети мъченик Лонгин Стотник - римския воин, чието име остава завинаги свързано с едно от най-драматичните събития в християнската история. В народните вярвания денят носи особена символика и се свързва със зрението, светлината и предпазването на дома от злото. Старите хора вярвали, че на този празник трябва да се спазват няколко важни забрани, за да не се привлекат неприятности. Природата също давала любопитни знаци, по които предците ни се опитвали да предскажат времето през следващите дни.

Римският воин, който повярвал в Христос

Според църковното предание Лонгин бил римски центурион, служил в Палестина, и присъствал при разпятието на Иисус Христос. Той станал свидетел на страданията на Спасителя и на необикновените събития, съпътствали смъртта му на Голгота. Потресен от видяното, Лонгин признал, че Христос е Божият Син.

След това приел християнската вяра и започнал да я проповядва въпреки опасностите и гоненията срещу вярващите. Заради своята непоколебимост бил арестуван, подложен на мъчения и накрая убит. Православната църква го почита като мъченик, останал верен на убежденията си до последния миг.

Свети Лонгин е закрилник на очите и зрението

В народната традиция свети Лонгин се смята за закрилник на очите и зрението. Затова на този ден вярващите отправят молитви към него за изцеление от очни болести, за телесно здраве и за предпазване от неправда и зло. Съществува и вярване, че светецът пази границата между светлината и мрака, затова хората го молели да бди над дома и семейството.

Какво не бива да правим на 16 октомври

Народните поверия посочват няколко необичайни забрани, които според старите хора трябва да се спазват на този ден. Една от тях гласи, че не е добре да се започва работа, която силно натоварва очите, защото това можело да донесе проблеми със зрението.

Не се препоръчвало и планирането на важни срещи, тъй като според поверието те можели да не завършат така, както човек очаква. Вярвало се още, че не бива да се вземат чужди вещи, защото заедно с тях в дома могат да се внесат неприятности и тревоги.

Тези забрани са част от народните суеверия, а не от църковните предписания. Православната църква призовава вярващите да избягват кавгите, обидите, клюките, лъжите, завистта и желанието за отмъщение. Особено важно е човек да не отказва помощ на онези, които се нуждаят от подкрепа.

Три знака на небето предсказват времето

С 16 октомври са свързани и любопитни наблюдения за времето. Предците ни вярвали, че небето може да подскаже какви промени предстоят през следващите дни.

Ако през нощта звездите блестят особено ярко, според поверието се очаква топло време. Ако при залез слънце небето остане ясно, следващият ден ще бъде хубав и спокоен. А ако вечерта около Луната се появи светъл кръг, това се смятало за предупреждение, че скоро ще се усили вятърът.

Подобни знаци са част от народните метеорологични наблюдения и не представляват сигурна научна прогноза.

Изнесете зимните дрехи на слънце за здраве

Според старите обичаи 16 октомври е подходящ ден човек да прекара повече време на открито и да се погрее на есенното слънце. В миналото хората вярвали, че слънчевите лъчи на този празник носят здраве и помагат срещу болестите. Затова изнасяли зимните дрехи навън, за да се проветрят и да се „напоят“ със светлина и топлина.

Друга традиция повелява домът да бъде добре почистен, а ненужните вещи и отпадъци да бъдат изхвърлени. Според народното поверие така семейството се освобождавало символично от натрупаните неприятности и не допускало злото да остане под покрива му.

Вечерта близките се събирали около трапезата, като храненето започвало с молитва за здраве, мир и закрила. Вярвало се, че семейното единство и добрите мисли са най-силната защита срещу житейските трудности.