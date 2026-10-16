В петък (16 октомври) над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 10° и 15°. В София минималната температура ще бъде около 3°, максималната – около 10°. Атмосферното налягане ще се понижи и ще доближи средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще има валежи, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14° и 16°. Температурата на морската вода е между 19° и 20°. Вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

През почивните дни ще се задържи хладно с преобладаващи минимални температури между 2° и 7°, през първия ден в отделни котловини до 0°, минус 1° и максимални - между 12° и 17°, в неделя – малко по-високи. Облачността ще е променлива, по-често значителна, в събота в югоизточните райони ще има валежи, а в неделя на места в Източна България ще превали слаб дъжд. В събота вятърът ще се запази предимно от север, в източните райони до умерен, в неделя ще се обърне от запад-югозапад, в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина – умерен.