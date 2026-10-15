Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на следните адреси и телефони:
- до 23.10.2026 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431, 0887 754 305;
- на 24.10. и 25.10.2026 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 943, 0888 910 739.
Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.
Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ”
|
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
|
№ ЕТАЖ/СТАЯ
|
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ
|
МЕРКИ ДОСТЪП
|
02-04-00-003
|
I / 4
|
ОУ “КНЯЗ БОРИС I”
|
рампа
|
02-04-00-004 /при необходимост/
|
I / 5
|
ОУ “КНЯЗ БОРИС I”
|
рампа
|
02-04-00-017
|
I / 1
|
ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ
|
катерач
|
02-04-00-021
|
I / 106
|
ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
|
рампа
|
02-04-00-031
|
I / 6
|
СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
|
парапет
|
02-04-00-036
|
I, партер/ физкултурен салон/
|
ПГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”
|
временна рампа
|
02-04-00-048
|
I / 5
|
СУ “ИВАН ВАЗОВ”
|
рампа и подвижна платформа
|
02-04-00-059
|
I / 5
|
ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
|
асансьор
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ЗОРА”
|
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
|
№ ЕТАЖ/СТАЯ
|
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ
|
МЕРКИ ДОСТЪП
|
02-04-00-266
|
I /4
|
НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”
|
бетонна пътека
|
2-04-00-293
|
I /11
|
ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”
|
рампа
|
02-04-00-270
|
I / 108
|
ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”
|
рампа
|
02-04-00-278
|
I / 6
|
ПГ ПО ТУРИЗЪМ
|
временна рампа
|
02-04-00-281
|
I /101
|
ОУ “ПЕЙО ЯВОРОВ”
|
входът е на ниво терен
|
02-04-00-303
|
I / 3
|
ПГ ПО ТРАНСПОРТ
|
подвижна платформа
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”
|
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
|
№ ЕТАЖ/СТАЯ
|
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ
|
МЕРКИ ДОСТЪП
|
02-04-00-074
|
I/1
|
ПГ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ГЕОРГИ КОНДОВ“
|
наличен вход на ниво терен
|
02-04-00-076
|
I / 1
|
ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”
|
наличен вход на ниво терен
|
02-04-00-084
|
I / 105
|
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ
|
рампа
|
02-04-00-106
|
I / 105
|
ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”
|
рампа
|
02-04-00-110
|
I / 10
|
СУ “ПЕТКО РОСЕН”
|
рампа
|
02-04-00-122
|
I / 112
|
ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”
|
асансьор
|
02-04-00-135
|
I /5
|
СУ “К. ПЕТКАНОВ”
|
рампа
|
02-04-00-149
|
I /1.2
|
ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО
|
наличен вход на ниво терен
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”
|
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
|
№ ЕТАЖ/СТАЯ
|
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ
|
МЕРКИ ДОСТЪП
|
02-04-00-151
|
I / 1
|
СУ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”
|
рампа
|
02-04-00-166
|
I / 6
|
ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ”
|
рампа
|
02-04-00-183
|
I / 13
|
СУ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
|
рампа – северен вход
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ИЗГРЕВ”
|
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
|
№ ЕТАЖ/СТАЯ
|
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ
|
МЕРКИ ДОСТЪП
|
02-04-00-206
|
I /1
|
ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
|
рампа
|
02-04-00-217
|
I /123
|
НЕГ “ГЬОТЕ”
|
рампа
|
02-04-00-221
|
I /1
|
ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
|
рампа
|
02-04-00-228
|
I / 6
|
ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”
|
рампа
|
02-04-00-235
|
I /2
|
СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”
|
рампа
|
02-04-00-245
|
I /106
|
АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”
|
рампа
|
02-04-00-253
|
I / 2
|
ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. САРАФОВО
|
рампа
|
02-04-00-262
|
I /1
|
ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – КВ. РУДНИК
|
на ниво терен
|
02-04-00-333
|
I
|
“УМБАЛ - БУРГАС” АД
|
рампа
ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”
|
№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ
|
№ ЕТАЖ/СТАЯ
|
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ
|
МЕРКИ ДОСТЪП
|
02-04-00-309
|
I / 101
|
ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
|
секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж
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