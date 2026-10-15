Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на следните адреси и телефони:

  • до 23.10.2026 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431, 0887 754 305;
  • на 24.10. и 25.10.2026 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 943, 0888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.

Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

№ ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

рампа

02-04-00-004 /при необходимост/

I / 5

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

катерач

02-04-00-021

I / 106

ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

парапет

02-04-00-036

I, партер/ физкултурен салон/

ПГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 5

СУ “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ЗОРА”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

№ ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-266

I /4

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

бетонна пътека

2-04-00-293

I /11

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

рампа

02-04-00-270

I / 108

ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

рампа

02-04-00-278

I / 6

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

временна рампа

02-04-00-281

I /101

ОУ “ПЕЙО ЯВОРОВ”

входът е на ниво терен

02-04-00-303

I / 3

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

подвижна платформа

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

№ ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/1

ПГ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ГЕОРГИ КОНДОВ“

наличен вход на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

наличен вход на ниво терен

02-04-00-084

I / 105

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

рампа

02-04-00-106

I / 105

ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

I / 112

ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-135

I /5

СУ “К. ПЕТКАНОВ”

рампа

02-04-00-149

I /1.2

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО

наличен вход на ниво терен

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

№ ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 6

ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

рампа – северен вход

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

№ ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /123

НЕГ “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-235

I /2

СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /106

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. САРАФОВО

рампа

02-04-00-262

I /1

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – КВ. РУДНИК

на ниво терен

02-04-00-333

I

“УМБАЛ - БУРГАС” АД

рампа

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

№ ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-309

I / 101

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж