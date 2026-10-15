Среща с Мечо, много усмивки и важни уроци за здравето белязаха четвъртия ден от Седмицата на здравословното хранене, организирана от Община Бургас. Чрез забавни сценки и интерактивни занимания децата научиха колко е важно да се хранят здравословно и да изграждат полезни навици още от най-ранна възраст.

В Детска ясла № 1 „Бургаско детство“ малчуганите се потопиха в истински спектакъл. Те посрещнаха Мечо и с желание му показаха как да се грижи за себе си, да избира полезни храни и да изгражда навици, които помагат да растем здрави и активни.

В инициативата се включиха още децата от ДГ „Звънче“, ДГ „Пламъче“, ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Калинка“, ДГ „Делфин“, ДГ „Детелина“, ДГ „Коледарче“, ДГ „Славейче“, ДГ „Златното ключе“, ДГ "Веселушко", както и детски ясли № 3 и 5.

Чрез игри, театрални преживявания и практически занимания темата за здравословния начин на живот става по-близка и разбираема за децата. Така те не само научават повече за полезната храна, но и откриват, че грижата за здравето може да бъде забавна част от ежедневието.

Седмицата на здравословното хранене се провежда под мотото „Здравословна храна – суперсила за всички деца!“ и е част от усилията на Община Бургас за насърчаване на добри хранителни навици още в ранна детска възраст.