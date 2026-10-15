Министерството на финансите изпрати официално до Европейската комисия и Еврогрупата Проекта на бюджетен план на Република България за 2027 година. С този акт страната ни изпълни в срок до 15 октомври задължението си за координация на икономическите политики в качеството си на държава членка на еврозоната. Документът отразява основните фискални параметри за следващата година и е изготвен съгласно европейските регламенти.

От 1 януари 2026 г. еврото е официална валута на България, което превърна настоящия бюджетен план в първия, представен от страната ни като пълноправен член на европейския паричен съюз. Документът се базира на есенната макроикономическа прогноза на финансовото министерство, одобрена от Фискалния съвет.

Централен елемент в плана са мерките за излизане от процедурата при прекомерен дефицит, която бе открита от Съвета на ЕС на 10 юли 2026 г. България представя конкретни реформи и действия за коригиране на дефицита до референтната стойност от 3% от БВП до 2029 година. Фокусът на Бюджет 2027 е насочен към оздравяване на публичните финанси и ограничаване на разходите, без да се променят основните данъчни ставки.

В социалната сфера се предвижда увеличение на пенсиите с около 8%, докато заплатите в бюджетния сектор ще нараснат с 5%. Възнагражденията на педагогическите специалисти ще бъдат повишени със 7,5%. Планът включва и по-високи детски надбавки и данъчни облекчения за семейства с деца.

Сред приоритетите са още здравеопазването, образованието и културата. Значителни ресурси ще бъдат насочени към отбранителните способности, по-специално за противовъздушна отбрана и антидрон системи. Предвиждат се и административни реформи, включително промени в ТЕЛК за по-добър контрол на разходите.