На 17 октомври, от 11:00 ч., в ресторант „Опера Гардън“ (ул. „Любен Каравелов“ 36, втори етаж) ще се проведе петото издание на поредицата неформални събития „Срещи за размяна“ под мотото „Есенен рестарт“. Инициативата насърчава устойчивото потребление чрез свободна размяна на дрехи и аксесоари между участниците, напълно безвъзмездно.

За първи път към формàта се включва и книжен клуб — Runa's Book Club, воден от Елена, която ще предложи на гостите концепцията „Сляпа среща с книга“. Вместо по корица, заглавие или автор, участниците избират книга само по 2–3 фрази, описващи нейното настроение. Сумите, оставени доброволно за избора, ще бъдат дарени в подкрepа на каузата „Спаси коте Бургас“.

По изключение, освен дрехи и аксесоари, в това издание участниците ще могат да носят и книги — запазени, модерни заглавия на български или английски език, които да дарят за инициативата на Елена.

Дата: 17 октомври 2026 г./събота/

Час: 11:00 ч.

Място: ресторант „Опера Гардън“, ул. „Любен Каравелов“ 36, Бургас (втори етаж)

Вход: Свободен

Правила за размяната

Всеки участник може да донесе до 10 артикула — дрехи или аксесоари — и да вземе каквото и колкото пожелае.

Дрехите трябва да са чисти, без следи от употреба и по възможност подходящи за предстоящия сезон.

Участие е възможно и без да се носят дрехи/книги. Дарението не е задължително.

За книгите важи същото златно правило: приемат се само запазени, модерни заглавия на български или английски език, които се даряват за каузата на Runa's Book Club.

За инициативата

„Срещи за размяна“ е поредица от неформални събития в Бургас, организирани от Less is More — гражданска инициатива, която насърчава по-отговорно и устойчиво отношение към потреблението чрез повторна употреба и размяна на дрехи и вещи. Целта на формата е да провокира участниците към по-осъзнати избори в консуматорското си поведение, както и живот с по-малко, но качествени вещи.

Освен „Срещи за размяна“, Less is More организира и други събития за размяна съвместно с Girls Just Do, а също е и съорганизатор на градския фестивал за споделяне без граници „Да седнем на една маса“. Фестивалът се проведе за първи път в Бургас през август 2026 г. на улица „Алеко Константинов“.

За контакти

Цветелина Гочева 0888 511 387

Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=61575200047838

Инстаграм: https://www.instagram.com/lessismoreburgas

За Runa's Book Club

Runa's Book Club е благотворителен книжен клуб в Бургас. Дарени книги втора ръка се опаковат и предлагат на „сляпо“ — по жанр и настроение, без да се вижда заглавието или авторът. Участниците избират интуитивно и оставят дарение по избор, а всички средства отиват за местни благотворителни каузи. След всяко издание клубът публикува колко средства са събрани, за коя кауза и сертификата за дарението.