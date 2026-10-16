Синдикатите настояват за поне 10% увеличение на заплатите в обществения сектор от 1 януари 2027 г. Протестният митинг започва в 12:00 ч. пред Народното събрание, а около 12:30 ч. тръгва автошествие по централни столични булеварди.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организира национален протестен митинг и протестно автошествие в София в петък, 16 октомври, под надслов „За по-високи доходи!“. Очаква се в демонстрацията да се включат синдикалисти и работещи от различни сектори от цялата страна.

Основното искане на синдикатите е увеличение на възнагражденията в обществения сектор с поне 10% от 1 януари 2027 г. Те настояват необходимите средства да бъдат предвидени в държавния бюджет за следващата година.

Според изчисленията на КНСБ за това ще са необходими малко над 732 млн. евро. От конфедерацията предупреждават, че поскъпването на храните, горивата, лекарствата и услугите продължава да намалява покупателната способност на работещите, докато заплатите в редица сектори не компенсират достатъчно нарастващите разходи.

Синдикатите настояват още да не се допускат механични съкращения на персонал и да се запази качеството на обществените услуги. Протестът в София е продължение на започналите през седмицата демонстрации във Варна, Шумен и Русе.