Протест срещу реакцията на българските власти на кризата в Черно море започна тази вечер пред Президентството в София. Демонстрацията преминава под надслов „Утре ще е български кораб“ и е насочена срещу позицията на институциите след ударите с дронове по търговски кораби в близост до българските териториални води.

Недоволството е продиктувано от опасения за националната сигурност и критики към действията на властта след инцидентите в Черно море. Организаторите настояват за по-категорична защита на българските интереси и за ясна оценка на потенциалните заплахи.