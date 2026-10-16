Специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност и срещу купения вот за предстоящите избори за президент тече в момента в бургаския квартал „Победа“.,Преди минути в участък "Победа" бе доведен задържан. По пъвоначална информация досега има петима арестувани, като е и разбита лаборатория за производство на синтетични наркотици на ул. „Опълченска“.





