Близо 800 000 българи в момента имат решения от ТЕЛК, като броят им продължава да нараства. Това означава, че огромен брой хора имат официално признат проблем да работят, но в системата съществуват сериозни съмнения за злоупотреби и фалшиви документи. Пред БНР съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов даде пример с блок във Варна, пред който са обособени 11 паркоместа за инвалиди, тъй като там живее лекар, участващ в комисиите за ТЕЛК.

За да се справи с тези аномалии, парламентът прие на първо четене с пълен консенсус законопроект, който въвежда автоматизирана оценка на риска чрез изкуствен интелект (ИИ). Решението се предлага за трети път, след като бе внасяно в два предишни парламента. Новата система ще позволява автоматичното засичане на съмнителни случаи – като например диагноза деменция при 30-годишен човек или необичайна концентрация на хора с увреждания на един и същи адрес.

Божанов поясни, че досега проверките са се извършвали по детайлно разписани правила, които са били тромави и статични. Изкуственият интелект ще може динамично да съставя рискови профили и да насочва контролните органи от ТЕЛК, НЕЛК или Министерството на здравеопазването към конкретни случаи. Откриването на аномалия няма автоматично да спира пенсии, а ще служи като сигнал за извършване на целенасочена проверка, вместо инспекторите да проверяват документи „на ръка“ и напосоки.

По отношение на сигурността на данните, Божанов увери, че не става въпрос за използване на публични платформи като ChatGPT. Ще бъде разработен специализиран модел, който може да бъде инсталиран в държавния облак. Личните данни могат да бъдат заличавани преди обработка, а Министерството на здравеопазването ще има пълен контрол върху информацията, за да се избегне изтичане на чувствителни епикризи.

Очаква се затягането на контрола да освободи финансов ресурс за хората, които действително се нуждаят от подкрепа и лични асистенти. „Дори да намалим броя на хората с ТЕЛК на 600 000, за реално нуждаещите се ще има повече пари“, отбеляза Божанов. Той добави, че издаващите фалшиви документи вече ще знаят, че дейността им се наблюдава системно.

Освен засиления контрол, промените предвиждат и облекчаване на процедурите за гражданите. Документи за ТЕЛК вече ще могат да се подават по електронен път, без да е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП), което ще спести чакането по опашки и събирането на хартиени копия.