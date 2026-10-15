88-годишна жена в гръцкия град Солун стана жертва на мащабна измама, при която престъпници откраднаха златни монети и бижута на стойност близо 4,76 милиона евро. Случаят е от вторник, съобщава гръцката информационна агенция АНА-МПА.

Всичко започнало с телефонно обаждане от непознат мъж, който предупредил възрастната жена, че предстоят ремонтни дейности по електропреносната мрежа в района. Той обяснил, че съществува опасност от токов удар и че трябва да бъдат предприети специални мерки за безопасност.

Под този предлог измамникът убедил пенсионерката да събере всички метални предмети в дома си и да остави входната врата на апартамента отворена, съобщава гръцкият вестник „Етнос“.

Жената изпълнила указанията, без да подозира, че става жертва на добре организирана престъпна схема. Тя поставила в пликове всичките си ценности, сред които 4766 златни монети и множество бижута. Общото тегло на събраните предмети достигнало внушителните 38 килограма.

След това възрастната жена била инструктирана да остане в една от стаите на жилището си, докато приключат предполагаемите дейности по обезопасяване на електрическата инсталация.

Когато най-накрая излязла от стаята, тя установила, че пликовете със златото и бижутата са изчезнали. През времето, в което пенсионерката чакала, извършителите успели да проникнат в апартамента и да отнесат ценностите.

По първоначални данни стойността на откраднатото имущество възлиза на приблизително 4,7–4,76 милиона евро, което превръща случая в изключително крупен обир.

Гръцката полиция е започнала разследване, за да установи самоличността на извършителите и начина, по който е организирана измамата.

Случаят показва как престъпниците използват измислени аварийни ситуации и страх за личната безопасност, за да спечелят доверието на възрастни хора и да получат достъп до домовете им.