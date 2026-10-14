15 студенти ще се обучават по специалността „Медицинска сестра“ във филиала на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Добрич през тази академична година. Това предвижда приетото днес от Министерския съвет изменение на решението за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2026 - 2027 година.

Филиалът на Бургаския държавен университет в Добрич беше открит с решение на Народното събрание от 29 юли тази година. Увеличаването на броя на приеманите студенти по регулираната специалност „Медицинска сестра“ е в изпълнение на решение на парламента от 2024 г. за предприемане на мерки за подобряване на осигуреността на системата на здравеопазването на Република България с медицински сестри и акушерки.

С днешното решение на Министерския съвет се разкрива и едно допълнително място в поделението на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в град Тараклия в Молдова за обучение в образователна и научна степен „доктор“ за българите в чужбина.

Със същото решение се преструктурира и приемът в Химикотехнологичния и металургичен университет - София, като по искане на висшето училище предвидените 15 места по държавна поръчка под условие в професионално направление „Биотехнологии“ ще бъдат без условие.

По искане на Националната спортна академия без условие ще бъдат приети и 20 студенти държавна поръчка в професионално направление „Педагогика на обучението по...“ вместо под условие.