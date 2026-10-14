По-високи доходи, повече подкрепа за семействата, инвестиции в здравеопазването и отбраната и реформи в публичния сектор са сред основните приоритети на проектобюджета за 2027 г. Това обяви премиерът Румен Радев, като уточни, че основните данъци върху доходите, печалбата и добавената стойност няма да бъдат увеличавани.

Правителството предвижда 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор и 7,5% ръст на възнагражденията на педагогическия персонал. Пенсиите ще бъдат увеличени с 8%, а минималната работна заплата също ще бъде повишена. Предвижда се увеличение на ваучерите за храна от 100 на 200 евро, като ваучерите до 100 евро ще останат необлагаеми.



Здравеопазването е сред основните приоритети на бюджета. Предвижда се увеличение на средствата за сектора, с акцент върху Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари. Ще бъде засилен и контролът върху разходването на средствата на Националната здравноосигурителна каса.

Планират се още реформа в ТЕЛК, по-висока подкрепа за майките, увеличение на детските помощи и разширяване на данъчните облекчения за семейства с деца, включително деца с увреждания. Предвиждат се и нови данъчни стимули за детски дейности, по-високи ученически стипендии и подкрепа за студентите при хранене и настаняване.



Сред основните цели на финансовата рамка са ограничаване на публичните разходи, намаляване на бюджетния дефицит и свиване на новия държавен дълг. За целта се предвиждат оптимизация на администрацията, промени в механизмите за формиране на възнагражденията и намаляване на субсидиите за държавните предприятия.

Правителството ще търси повече приходи чрез подобряване на събираемостта, борба с данъчните измами и по-строг контрол върху публичните разходи. Предвиждат се дигитализация на контрола, затягане на надзора върху хазарта и мерки срещу измамите при имотни сделки.

Запазва се и намерението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите. Според премиера предприятията, реализирали значителни печалби през последните години, трябва да допринесат за преодоляването на финансовите предизвикателства.



Бюджетът предвижда мерки за насърчаване на производството и инвестициите, включително разширяване на държавната подкрепа за фирми, увеличение на прага за регистрация по ДДС и данъчни облекчения за трансфер на технологии и научноизследователска дейност.

Предвидени са също намаляване на екотаксите и допълнителна подкрепа за индустриалните зони и паркове. Целта е да се създадат по-добри условия за бизнеса и да се привлекат нови инвестиции.



Във финансовата рамка са заложени инвестиции в отбраната и сигурността, включително нови системи за противовъздушна отбрана и борба с дронове. Предвиждат се и нови летателни средства за гасене на пожари, както и дистанционен мониторинг на язовирите.

„Бюджет 2027 не предлага лесни решения, но ние обещаваме посока“, заяви Румен Радев. По думите му целта е публичните финанси да се стабилизират, данъчната система да запази конкурентоспособността си, а държавата да инвестира в хората и икономическото развитие.

Правителството предстои да изпрати бюджетния план за 2027 г. в Европейската комисия.