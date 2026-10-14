Стоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече е у нас. Това става ясно от видео, публикувано в Instagram профила му, на което се вижда как инфлуенсърът слиза от самолета с белeзници на ръцете.

Адвокатът на Стоян Колев потвърди, че инфлуенсърът е прибран в България днес. По думите на Тервел Раев сега предстои клиентът му да бъде арестуван в Пазарджик, след като наруши мярката домашен арест и избяга в Испания, а вследствие на това прокуратура промени мярката му на задържане пoд стража.

За екстрадицията на Колев потвърдиха и от Министерство на правосъдието. От там посочиха, че на 14 октомври в 14:30 ч. българско време от Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) е осъществено предаване на българския гражданин Стоян Колев от Кралство Испания на Република България във връзка с издадената Европейска заповед за арест (ЕЗА) по наказателно дело от общ характер на Районен съд – Пазарджик.

"В ГДО беше получено съобщение от бюро „СИРЕНЕ“ – Испания по каналите на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, относно допуснатото предаване на лицето. Процедурата се състоя на летище „Адолфо Суарес – Мадрид-Барахас“ в 10:00 ч. испанско време. След приемането му от служителите на Главната дирекция бяха предприети необходимите действия за конвоирането му до Република България. Лицето беше транспортирано при спазване на установените изисквания и при осигурени необходимите мерки за сигурност", посочват в съобщение до медиите от правосъдното министерство.

И допълват: "Операцията беше реализирана в рамките на предварително планирани и прецизно организирани действия, осъществени в тясна координация между Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието и компетентните български и испански партньорски институции".

Припомняме, че Колев беше задържан във Валенсия. Испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Арестът беше извършен по време на едно от живите излъчвания на инфлуенсърана в социалните мрежи.