Делегация на Тракийския университет в Одрин пристига утре в Бургас, за да се запознае на място с възможностите на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“. Сред госите, водени от ректора проф. д-р Мустафа Хатиплер, са представители на академичното ръководство и водещи медицински специалисти на университетската болница в турския център.



Те ще бъдат посрещнати от ръководството на лечебното завенение в Бургас, като по време на срещата акцент ще бъдат и възможностите за сътрудничество и обмена на професионален опит.