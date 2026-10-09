Днес

над страната ще преобладава слънчево време,

но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България

ще превали слаб дъжд.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между

25° и 30°,

в София –

около 26°.

По Черноморието ще бъде

предимно слънчево.

Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури

ще бъдат между 22°-26°.

Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините

ще преобладава слънчево време,

но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България

ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.