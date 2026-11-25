Лодка с 35 нелегални мигранти е задържана в района на Царево. Плавателният съд е навлязъл в български териториални води от Турция. Екипи на "Гранична полиция" са проследили движението на лодката, след което мигрантите са изведени на брега и са им раздадени одеяла.



Сред задържаните има и малки деца, като на място тече установяване на самоличността им. Предстои властите да изяснят точния маршрут на плавателния съд, кой е организирал преминаването и дали сред групата се намира човекът, управлявал лодката.



Подобни опити за влизане по море остават по-редки в сравнение с маршрутите по суша, но носят сериозни рискове заради метеорологичните условия и малките плавателни съдове. През май 2026 г. край Синеморец беше задържан турски гражданин, заподозрян в превозване на 15 мигранти с моторна лодка, а при по-ранни случаи в Черно и Егейско море гранични екипи са пресичали сходни опити за трафик по вода.