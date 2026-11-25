“Вчера ЕК дари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно без да привличат инвестиции и теглиха заеми, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната. ЕК оценява положително мерките на бюджета на нашето правителство за публичните финанси”, каза премиерът Румен Радев по повод вчерашната критики от Брюксел.

Премиерът е категоричен - няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат еврофинансирането. Нещо повече -продължаваме с реформите, с изкореняването на корупционните модели.

Радев даде пример и с разкрития на Министерството на икономиката. “С премахване на дублиращи се услуги и звена, намаляване на структурата в бордовете, с премахването на необосновани разходи”

“Освен това осигуряваме прозрачност, ефективност и отговорност в публичните предприятия. Връщаме доверие в българската икономика, в политиките, които да привлечем преки чуждестранни инвестиции”, добави Радев.

По думите му това е и стъпва във връщането на доверието в политическата стабилност в България. Премиерът каза, че преките чуждестранни инвестиции са нараснали със 100%.

Това е път, който сме поели и ще следваме, категоричен е премиерът.

ЕК ни размаха пръст за бюджета

Европейската комисия установи, че България не е предприела достатъчно ефективни действия за ограничаване на прекомерния бюджетен дефицит и препоръча на Съвета на ЕС официално да потвърди тази оценка. Брюксел прогнозира, че дефицитът ще достигне 4% от брутния вътрешен продукт през 2027 г., като предупреди, че страната ще трябва да изпълнява стриктно бюджета си и да предприеме допълнителни мерки за трайно оздравяване на публичните финанси.

Числата в последната прогноза на Европейската комисия са красноречиви. Очакваният дефицит достига 5% от БВП през 2026 г., намалява временно до 4% през 2027 г. и отново се увеличава до 4,8% през 2028 г. Прогнозата е изготвена с информация до 3 ноември, тоест след представянето на бюджетния план и пакета от данъчни закони, както и след последната размяна на писма с българските власти.

Ако Съветът на ЕС официално установи, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръките, процедурата може да премине към следващите си етапи – задължителни предписания и евентуални финансови санкции. По новия механизъм глобата може да достигне 0,05% от БВП на всеки шест месеца – приблизително 60-65 млн. евро за шестмесечен период при размер на икономиката от порядъка на 130 млрд. евро.