Списъкът с подаръци за Коледа понякога е по-дълъг от писмото до Дядо Коледа. Искаме подаръкът да зарадва детето, но и да е полезен, безопасен и да не бъде забравен в ъгъла още на втория ден. Добрата новина е, че най-хубавите подаръци рядко са най-скъпите. Важното е да са подходящи за възрастта на детето и за това, което то обича.

Ето идеи за подаръци за всяка възраст, от бебета до тийнейджъри.

Подаръци за бебе до 1 година

Бебетата опознават света с ръцете, устата и очите си. Затова най-подходящи за тях са играчки, които се хващат лесно, издават звук или имат различни материи. Меки книжки от плат, дрънкалки, гризалки, играчки с огледалце и активни постелки за игра са добър избор.

Безопасността е най-важна. Играчката трябва да е достатъчно голяма, за да не може бебето да я глътне, без малки части, копчета и батерии, които могат да се извадят. Проверете за знака CE, който показва, че продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност.

Подарък, който често се оказва най-полезен за родителите, е нещо практично, например по-голям размер дрехи, гащеризон за зимата или ваучер за бебешка фотосесия.

Подаръци за деца от 1 до 3 години

На тази възраст децата прохождат, говорят все повече и искат да правят всичко сами. Играчките, които им помагат да се движат, да подреждат и да подражават на възрастните, са най-ценни.

Подходящи подаръци са големи кубчета и конструктори за най-малките, сортери за форми, пъзели с дръжки, колички за бутане, кухня или работилничка за игра, кукли и плюшени играчки, както и твърди картонени книжки с картинки.

Внимавайте с играчките с малки части. На опаковките често пише „не е подходящо за деца под 36 месеца“ и това предупреждение трябва да се спазва.

Подаръци за деца от 3 до 5 години

Предучилищната възраст е времето на въображението. Децата играят на доктор, на магазин, на пожарникари и принцеси. Костюми за преобличане, кукли с аксесоари, коли и писти, конструктори с по-малки части, комплекти за рисуване, пластилин и първи настолни игри ще бъдат посрещнати с радост.

Добра идея са и първото колело с помощни колела или балансиращото колело, както и тротинетката, задължително с каска.

Подаръци за деца от 6 до 9 години

Първокласниците и малко по-големите деца обичат предизвикателствата. Конструкторите стават по-сложни, а настолните игри се превръщат в семейно забавление. Научни комплекти за експерименти, комплекти за отглеждане на кристали, телескопи и микроскопи за начинаещи са подаръци, които разпалват любопитството.

На тази възраст книгите вече се четат самостоятелно. Детска енциклопедия, книга с приключения или комикс по любима тема може да превърне детето в читател. Подходящи са и спортни уреди: топка, ролери, кънки или бадминтон.

Подаръци за деца от 10 до 12 години

Децата в края на началното училище вече имат ясни интереси. Някои обичат да строят, други да рисуват, трети да спортуват. По-добре е подаръкът да е свързан с това, което детето вече харесва, отколкото с това, което ние смятаме за полезно.

Сложни конструктори, комплекти по роботика и програмиране, пъзели с много части, художнически материали от по-висок клас, книги от поредици и спортна екипировка са добри идеи. Много деца на тази възраст се радват и на подаръци-преживявания, като билет за концерт, ескейп стая или курс по нещо, което ги интересува.

Подаръци за тийнейджъри

С тийнейджърите изненадата е по-трудна, затова не е срамно просто да попитате. Слушалки, книги, козметика, дрехи, аксесоари, билети за събитие или ваучер за любим магазин обикновено са сигурен избор. Ако подарявате пари, ги сложете в красив плик с лично пожелание.

Подаръци, които не се купуват от магазина

Понякога най-запомнящият се подарък е време заедно. Билет за кукления театър, разходка до планината, ден в аквапарка или кино, урок по езда или първото пътуване с влак могат да останат в паметта на детето много по-дълго от поредната играчка.

Подаръците-преживявания са добро решение и когато детето вече има много играчки, а у дома няма място за още.

Кои подаръци е добре да избягваме

Американската академия по педиатрия съветва при малките деца предимство да имат обикновените играчки пред електронните. Кубчетата, книжките, куклите и пъзелите развиват речта, въображението и общуването, особено когато играем с детето. Таблетът и телефонът не са подходящ подарък за най-малките.

Избягвайте и играчки с малки магнити и плоски батерии тип „копче“ при малки деца, ако не са здраво затворени, защото са опасни при поглъщане. Играчките, които изстрелват предмети или издават много силни звуци, също не са добра идея за най-малките.

Как да изберем подарък, който няма да бъде забравен

Гледайте детето, а не рекламата. Подаръкът трябва да отговаря на неговите интереси и на възрастта му. Помислете и за другите подаръци, които ще получи от баби, дядовци и приятели. Понякога един добре избран подарък е по-ценен от планина от пакети. И не забравяйте, че за детето най-важното не е колко струва подаръкът, а че някой е помислил специално за него.