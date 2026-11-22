В понеделник в белгийската столица Брюксел ще има национална стачка, съпътствана от демонстрации. Отменени са всички планирани за същия ден пристигащи и заминаващи полети от летище Завентем, Брюксел. Възможна е отмяна на полети и от/до летище Шарлероа за същия ден. Това съобщават от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта на ведомството.

От министерството предупреждават за очаквани нарушения и в дейността на обществения транспорт в града – автобуси, трамваи и метро.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи в Белгия или предвиждащи пътуване до страната в понеделник, да се информират за транспортната обстановка в реално време чрез електронните страници на летище Завентем и на летище Шарлероа.

Предварителна прогноза за функционирането на линиите на метрото, трамваите и автобусите ще бъде достъпна още предната вечер чрез различните канали за информация на оператора STIB. Потвърдените линии ще бъдат обявени в самия ден на стачката, малко преди 6:00 ч., на електронната страница на STIB. Тези линии ще се движат с намалена честота. Фламандският оператор за местен транспорт De Lijn предупреждава, че в деня на стачката на 23 ноември 2026 г., ще функционират по-ограничен брой трамваи и автобуси по техните линии.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Брюксел на следните телефони: +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66, +32 2 375 86 50, както и на номера за неотложни случаи в извънработно време: +32 473 981 042. Сигнали може да се подават и на имейлите Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации са активни денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства при възникване на спешна необходимост, посочват от МВнР.

Вчера от Летище Брюксел съобщиха, че очаква по-голямата част от полетите в понеделник да бъдат отменени, тъй като част от служителите по управление на въздушното движение възнамеряват да се включат в национална демонстрация в Белгия.