Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика отхвърли на първо четене законопроект за промени в Кодекса на труда, които предвиждат по-голяма гъвкавост при ползването на 15-дневния отпуск по бащинство.

Предложението е внесено от Венко Сабрутев („Продължаваме Промяната“) и група народни представители. Според него отпускът може да бъде използван наведнъж или на части в рамките на първата година от раждането на детето, вместо задължително да се ползва непосредствено след изписването му от лечебното заведение.

Законопроектът беше отхвърлен с 9 гласа „против“, 8 „за“ и 3 „въздържали се“.

Според Венко Сабрутев по-голямата гъвкавост е необходима, за да може бащата да окаже подкрепа на майката в момента, в който семейството има най-голяма нужда от нея.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че ресорното министерство не подкрепя предложението. Тя обясни, че според действащото законодателство отпускът е 15 дни и се ползва задължително от датата на изписване на детето.

По думите ѝ това е свързано с необходимостта в първите дни след раждането бащата да осъществи най-пряката връзка с новороденото. Ефремова посочи и риск при промяна на режима отпускът да може по-лесно да бъде отказван от работодателя, ако се ползва на части.

Илияна Жекова от ГЕРБ-СДС заяви подкрепа за законопроекта. Според нея между първо и второ четене текстовете могат да бъдат прецизирани, така че да не създават различни тълкувания.

От „Прогресивна България“ Мирена Гуглева-Иванова коментира, че предложенията трябва да бъдат добре обмислени. Депутати от партията посочиха, че с промените може да се промени философията на отпуска по бащинство.

Айтен Сабри заяви, че ДПС ще подкрепи законопроекта. В негова подкрепа се изказа и Георги Георгиев от „Възраждане“.

Стела Николова от „Демократична България“ също подкрепи предложението. По думите ѝ текстът може да бъде прецизиран, за да се избегне възможността работодателят да отказва този вид отпуск.

Мария Минчева от Българската стопанска камара изрази мнение, че действащата уредба е добра.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов заяви подкрепа за законопроекта.