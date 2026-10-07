Военните и полицаите да плащат част от осигуровките си, както работещите в частни фирми, препоръчват от Фискалният съвет (ФС) във връзка с подготовката на бюджета за 2027 г. ФС подкрепя идеята по отношение на работещите в държавната администрация съотношението на лично плащаните осигуровки към внасяните от държавния бюджет да се повиши до 40/60 през 2027 г. (при 20/80 през 2026 г.). Така държавните служители ще плащат осигуровки, както работещите в частния сектор, а от Фискалния съвет настояват тези правила да важат и за военните и полицаите.

Посоченият от ФС мотив за тази променя, е че ще олекоти фискалния товар върху бюджета. Но когато за държавните служители беше решено през 2026 г. да плащат сами 20 на сто от осигуровките си, а за 2027 г. - 40 на сто, както в частните фирми, беше решено заплатите им да бъдат увеличени, така че нетно хората да получават същата сума.

Фискалният съвет препоръчва свиване на текущите разходи за заплати и преструктуриране на администрацията с цел да се намали административната тежест, произхождаща от многочисления брой заети в тази сфера и намаляващото население. ФС препоръчва усилия за свиване на разходите за персонал с повече от текущо заложеното 10-процентово съкращение, които да имат дългосрочен характер. Временно спряното автоматично вдигане на заплати в администрацията трябва да стане трайно решение, за да има дългосрочен положителен ефект за бюджета, смятат от Фискалния съвет.

Анализ на Фискалния съвет за икономическите цикли за развитието на страната ни е показал, че е възможно приближаването на период с рецесия. В тази връзка ФС препоръчва свиване на бюджетния дефицит с поне 2% от БВП за 2027 г. и с поне 1% от БВП за 2028 г. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартиралата процедура по свръхдефицит, посочват от ФС.

Фискалният съвет предупреждава за опасност от дългова спирала и лихвен натиск върху държавния бюджет, породен от разходите по обслужване на дълга. Натрупването на бюджетни дефицити създава притеснителна тенденция относно дълга и лихвените плащания (последните достигайки 1,88 млрд. евро през 2028 г., или около 1,3% от БВП), което отнема възможности за разходи за ключови сектори като образование и здравеопазване, заявяват от ФС.

През 2020 г. бяха направени законодателни промени, така че при отчитане на правилото разходите на държавния бюджет да не надхвърлят 40% от брутния вътрешен продукт на страната, бяха изключени разходите, извършвани със средства от Европейския съюз, с мотива да не се ограничава усвояването на средствата. Според Фискалния съвет изключението на тези средства трябва да отпадне, защото целта на това правило е да ограничава бюджетните разходи.

По отношение на бюджета за здравеопазване от Фискалния съвет заявяват, че тенденциозното увеличение на разходите не дава доказателство за по-голяма ефективност на здравните услуги.