Мащабна схема за фиктивни бракове с чужденци разби полицията в Ямбол, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В хода на разследването в качеството на обвиняема е привлечена 47-годишна жена, длъжностно лице по гражданско състояние в Община Ямбол, за която се твърди, че е съставяла неистински документи- актове за сключен граждански брак, без да проверява реалната самоличност на младоженците.

Специализираната операция е проведена в понеделник, като девет души са задържани непосредствено след сключването на три граждански брака, при които вместо реалните младоженци пред служителката по гражданско състояние са се явили подставени лица – дубльори.

Според разследващите схемата действала по следния механизъм- турски граждани, живеещи в Германия, поръчвали от дистанция брак с българска гражданка, а целта била да придобият статут на европейски гражданин. На мястото на реалния младоженец се явявал подставен мъж, а вместо истинска булка в някои случаи е участвала друга жена дубльор, докато истинските фиктивни булки, в основната си част жени от ромски произход, получавали заплащане едва след като предадели оригиналния акт за граждански брак на организаторите.

Разследването установило, че основното ядро от посредници и участници в схемата е свързано със Севлиево и региона. Оттам набирали и годениците- менте. Фиктивните булки са получавали около 1800 евро за участието си в сватбената церемония", докато мномите годени, на които се е налагало единствено да положат подпис при сключването на брака, прибирали едва по 150 евро.



Общата цена на „поръчана" фиктивна сватба за клиент от Турция е достигала около 10 000 евро, като част от средствата са преминавали през верига от посредници.

Общинската чиновничка е привлечена за три конкретни фиктивни брака, но по данни на разследващите общият брой на документираните подобни бракове, извършени в периода от май до октомври тази година, е над 21. Разследването е в начален етап, като се очаква кръгът на привлечените като обвиняеми лица да бъде разширен, тъй като структурата на престъпната дейност се очертава като сериозна по мащаб, с участието на множество посредници.

Установено е, че двама от задържаните – 64-годишен мъж и 52-годишна жена, са отговаряли за набирането и осигуряването на жени, съгласни да встъпят в брак с чужди граждани, както и за изготвянето на необходимите документи на самите чужденци.

По постановление на прокурор от Районната прокуратура в Ямбол служителката по гражданско състояние е задържана за срок от 72 часа. Тя е обвинена за съставяне на документи с невярно съдържание, а за това престъпление законът предвижда до 12 години лишаване от свобода.

В акцията по разкриване на схемата са участвали служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност", отдел „Разследване" и група „Миграция" при ОДМВР – Ямбол. По случая продължава проверка на цялостната престъпна дейност и ролята на всички лица, имащи отношение към извършеното престъпление, допълниха от пресцентъра на полицията.