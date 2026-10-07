Увеличават заплатите на младите лекари. Това е заложено в Бюджет 2027, обяви премиерът Румен Радев преди редовното заседание на МС в сряда. Целта е медиците да останат у нас и да получат по-голяма реализация.

Министър-председателят обърна внимание на състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства.