Фактите вече са налице. Това, което се е случило в Черно море, е изключително неприятно. Действията са се извършили в нашата икономическа зона. Това заяви на брифинг във Варна директорът на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“ Румен Николов по повод ударите по два търговски кораба в Черно море.

Той уточни, че отговорностите на Република България по търсене и спасяване не съвпада с морските пространства и с икономическата зона. Икономическата зона в Черно море не е регламентирана със строги граници.

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„Най-отговорната зона за нас е териториалното море – на 12 мили от бреговата черта. Това е част от територията на Република България“, каза Николов.

Инцидентът е станал в отговорната зона за търсене и спасяване на България.

Във вторник в 2.54 ч. е получен първият сигнал от буй, обозначаващ авария на някакъв кораб. Той е получен в координационния център за морско търсене и спасяване. В 3.23 ч. е получен втори сигнал от втори буй. "Първият сигнал е от първия кораб, вторият сигнал е от втория кораб. Започва комуникацията между дежурния оператор и екипажа втория кораб", обясни той.

Получен е сигнал, че моряците са подготвени за напускане на втория кораб - този, който все още е над вода. Това става около 3.30 ч. Тогава започва дейността за координиране на спасителните действия на "Морска администрация".

Към момента е открит целият екипаж на втория кораб - 18 души, които са слезли. Всички те се намират в момента във Варна.

"Благодарение на изключителния професионализъм на кораба, който беше на 6 мили от инцидента, с български екипаж, хората са качени на борда", посочи Николов.

По отношение на потъналия кораб той каза: "От моряците няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Операцията за издирване е прекратена в 17 ч. вчера. Няма да се поднови". Няма информация за остатъци от дронове.

От потъналия кораб е намерена една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, които се намират на повърхността на морето.