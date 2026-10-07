Днес през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23° и 28°, за София – около 24°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток, в масивите от Западна България временно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север високата облачност ще се увеличи. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 23° и 28°. В петък от запад ще започне увеличение на облачността и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е южен, в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 24°-29°.

През почивните дни ще бъде предимно облачно, на много места ще има валежи от дъжд, отначало в северозападната половина от страната, в неделя – и на югоизток. С ориентиране, в неделя и с усилване на вятъра от северозапад ще нахлуе хладен въздух и дневните температури ще се понижат значително.

В понеделник облачността ще намалее, над по-голямата част от страната до предимно слънчево; значителна ще се задържи над източните райони, където все още е възможно да превалява. Вятърът временно ще отслабне. Преди обяд на места в равнините ще се образува краткотрайна мъгла. Във вторник от север-северозапад с усилване на вятъра ще проникне още една порция хладен въздух. Облачността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще се понижат още и преобладаващите максимални ще бъдат между 15° и 20°, а минималните – между 4° и 9°.