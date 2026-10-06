Тази есен Бургас отново се превръща в културна столица: утре, 7 октомври 2026 г. (сряда), започва деветото издание на Порт Прим Арт Фест. Четири дни, от 7 до 10 октомври (сряда – събота), морският град ще бъде сцена за изложба, литературни срещи, кино, театър, концерт и куклена приказка за най-малките. Любими творци от различни направления пристигат специално за бургазлии и гостите на града. Програмата е подредена така, че всеки да открие своето: от ценителите на живописта и добрата книга до меломаните, киноманите и семействата с деца. Традиционен организатор и двигател на културния форум е Гранд хотел и СПА Приморец, с подкрепата на Община Бургас. Форматът подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Сряда, 7 октомври – откриване с цветовете на седем художници

Официалното откриване на фестивала е от 18:00 ч. в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ с много интересна изложба. Творческият директор на Порт Прим и куратор на експозицията Стефан Божков е поканил галерията да изпълнят със своя дух и почерк Гергана Лалова, Изабел Славчева, Илиана Илиева, Николай Бузов, Яне Гаджев и Цветелина Максимова. Много различни и впечатляващи като стил, събрани на едно място, техните творби обещават истински пир за сетивата на любителите на изкуството. Свои платна ще покаже и самият Стефан Божков, който винаги внася допълнителен колорит във всяко изложбено пространство. Входът е свободен, а изложбата ще може да бъде разгледана до 30 октомври включително. Всички са добре дошли на откриването, където ще могат не само да разгледат изключително разнообразие от творби на едно място, но и да се запознаят и да поговорят лично с техните автори.

Четвъртък, 8 октомври – историята среща дипломацията, кино и големият театрален триумф на годината

В четвъртък Порт Прим Арт Фест ще продължи със също толкова интересни събития. От 17:30 ч. в Гранд хотел и СПА Приморец ще се състои вълнуваща литературна среща с журналиста, писател и пътешественик Георги Милков и директора на Дипломатическия институт към МВнР Таня Михайлова. Тандемът ще представи книгата си „Либийският случай: Всички дипломатически средства“, посветена на най-тежката заложническа история в съвременната ни памет: битката за свободата на петте медицински сестри и палестинския лекар, осъдени на смърт в Либия. Книгата показва историята в цялост чрез документи и снимки, много от които се публикуват за първи път. Сред тях са дипломатически преписки, ноти и доклади, дълги години пазени под гриф „строго секретно“. Свидетелствата идват от хора, които са били в центъра на преговорите: бившият италиански премиер Романо Проди, преговарящият от името на ЕС Марк Пиерини, Сесилия Атиас, бивши външни министри и дипломати. Както винаги, когато разказва Георги Милков, ще бъде безкрайно интересно, а този път ще бъде и в компанията на изключителен дипломат, запознат с факти „от кухнята“, обичайно скрити за широката аудитория. Входът е свободен, ще има книги, автографи и време за въпроси към авторите.

Денят включва и събитие за киноманите: от 18:00 до 19:30 ч. в зала „Петя Дубарова“ на Морското казино ще има прожекции на селекция от ленти от Международния фестивал за късометражно кино „Карантината“ с директор Георги Кръстев. Всички филми са с български субтитри и са от тазгодишното издание на варненския кинофест. От игрално и експериментално кино до анимация, вечерта ще предложи различни типове филми. Входът е свободен и всички са поканени.

Вечерта ще бъде посветена на театъра. От 19:30 ч. в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК гостува абсолютният фаворит на сезона „Влюбеният дирижабъл. Съдбата на поета“ на ДТ Пловдив. Спектакълът, награден с „Аскеер“ 2026 за Най-добро представление и два „Икара“ 2026 – за Дебют (Паола Маравиля) и за Авторска музика, е в сценична адаптация и режисура на Диана Добрева. Вдъхновен е от живота и творчеството на Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов. На сцената публиката ще види Константин Еленков, Мартин Раков, Мария Сотирова, Борис Кръстев, Паола Маравиля, Александра Свиленова, Ивана Крумова, Николай Станоев и Габриела Чонина, които ще развълнуват залата, като я пренесат в крехката душевност на поетите.

Петък, 9 октомври – Леда Тасева и вечер с виртуози от световна величина

Първото за деня събитие отново ще бъде в Гранд хотел и СПА Приморец. От 17:30 ч. там бургазлии и гостите на града ще очаква Георги Тошев. Популярният водещ, продуцент и пазител на паметта за големите ни творци ще представи документалния филм „Загадката Леда Тасева“ и книгата „Леда и думите“, създадени специално за 100-годишнината от рождението на голямата актриса. Входът е свободен и всички са поканени да се докоснат до постиженията и света на една великолепна дама, аристократ не само на сцената, а по душа, по думите на нейните съвременници.

От 18:00 до 19:30 ч. отново ще има и прожекции на късометражни ленти в Морското казино при свободен вход.

Петък вечер ще продължи от 19:30 ч. в Културен дом НХК, където ще звучи разкошният концерт „Класиката среща джаза и тангото“. На сцената ще излязат музиканти, обиколили най-престижните зали по света с най-добрите оркестри: Марио Хосен (цигулка), Кристина Милер (пиано), Клаудиуш Баран (бандонеон), Михал Наги (китара) и приятели. Ще звучат творби на класика Николо Паганини, царя на тангото Астор Пиацола и джаз легендата Оскар Питърсън. Ще бъде епично! Каквато и музика да обичате, вечерта определено има какво да ви предложи - затова, канят организаторите, вземете близки и приятели и си подарете едно наистина специално преживяване.

Събота, 10 октомври – приказка за най-малките и среща с майстор на перото

Събота сутрин е запазена за най-малките и техните родители. От 11:00 ч. в Куклен театър Бургас в изпълнение на ДКТ „Георги Митев – Жоро“, Ямбол, ще оживее вълшебният свят на Вилхелм Хауф и неговата чудна приказка „Джуджето Дългоноско“. Участват Валентин Методиев, Ирина Шумелова, Йоана Генчева, Стилян Славов и Христо Петев. Ще бъде забавно, интересно и неповторимо преживяване, различно от традиционните пиеси - и за големите, и за малките.

Денят ще продължи със среща с Мария Касимова-Моасе, която изконно е свързана с морския бряг. Тя ще очаква всички от 17:00 ч. в Гранд хотел и СПА Приморец, където ще представи своята нова книга „Око“. Както винаги, ще бъде интересно и ще има книги, автографи, възможност всеки да поговори с нея. Входът е свободен и всички са добре дошли.

Финалното събитие в програмата на IX Порт Прим е късометражното кино, което ще бъде показано от 18:30 до 19:30 ч. в зала „Петя Дубарова“ на Морското казино при свободен вход.

Билети и информация

Билетите за театралния спектакъл и концерта са в продажба на каса „Часовника“ и в мрежата на Eventim.bg. Билетите за кукления театър се продават на каса „Часовника“. За информация и резервации: 0894 898 098. Всички останали събития са с вход свободен.

„Харесайте си събития, заповядайте и се насладете на наистина качествена селекция арт премиери“, кани управата на Гранд хотел и СПА Приморец. Петзвездният хотел за девети път преобразява Бургас в сцена за театъра, киното, литературата, музиката и изобразителното изкуство. „Всичко това е за вас. Срещнете се с любимите творци, чуйте ги, вижте ги, усетете какво иска всеки от тях да каже чрез своето изкуство“, добавя художникът и творчески директор на формата Стефан Божков. Изберете си събитие, вземете приятели и близки и бъдете част от есенния празник на изкуствата.