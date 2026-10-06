Поредица от инициативи, проведени в рамките на и след Европейската седмица на мобилността 2026, насочиха вниманието към безопасното, активно и устойчиво придвижване в Бургас. В събитията се включиха деца, ученици, родители и граждани, а различните дейности показаха възможностите за по-активно и отговорно придвижване в градска среда.

В детски градини и училища в града бяха проведени образователни и практически занимания, посветени на пътната безопасност и устойчивата мобилност. Чрез игри, демонстрации и практически упражнения децата и учениците се запознаха с правилата за безопасно движение и с различните възможности за придвижване пеша, с велосипед и с обществен транспорт.

Част от инициативите беше и Денят на отворените врати в „Бургасбус“, който даде възможност на посетителите да се запознаят отблизо с работата на градския транспорт и неговата роля за осигуряване на достъпна и устойчива мобилност.

Община Бургас се включи и в COP31 Bike Ride – велосипедна инициатива, насочена към популяризиране на активната мобилност и устойчивите начини на придвижване. Участието в събитието беше още една възможност за насърчаване на придвижването с велосипед и за популяризиране на целите на CLIMA-SUMP за развитие на по-чиста и устойчива градска мобилност.

През периода Общината подкрепи и се включи и в други инициативи, организирани от партньори и местни организации, свързани с велосипедното придвижване, пътната безопасност и активния начин на живот. По този начин посланията за устойчива мобилност достигнаха до различни възрастови и обществени групи.

Проведените дейности допълват усилията на Община Бургас за изпълнение на Плана за устойчива градска мобилност и за насърчаване на по-чисти, безопасни и достъпни начини на придвижване.

Дейностите на Община Бургас за популяризиране на устойчивата градска мобилност се реализират в рамките на проект „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“ (LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP), съфинансиран по Програма LIFE на Европейския съюз.