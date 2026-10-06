През ноември предстои доставка на 70 хил. дози противогрипни ваксини за свободния пазар, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването в отговор на питане кога се очаква доставката на ваксините и дали ще има закъснение.

С Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца (2026-2030 г.) е създадена възможност за безплатна ваксинация с 135 138 дози ваксини годишно за обхващане на до 17% от децата от шестмесечна възраст до седем години, както и на 10 хил. деца, засегнати от хронични заболявания.





През май т.г. чрез Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г. за първи път се осигурява безплатната имунизация за деца.

Право на безплатна имунизация имат деца от шестмесечна възраст до седем години, включително, както и деца с хронични заболявания от шестмесечна възраст до 17 години, включително. Ваксините ще бъдат прилагани по желание на родител.

Регистриран е първият за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H3N2), съобщиха на сайта си от Националния център по заразни и паразитни болести на 4 октомври.

От 5 октомври има възможност за имунизиране срещу грип на деца с назална ваксина. Назалната ваксина срещу грип е тривалентна и включва щамовете „Мисури“, „Дарвин“ и „Токио“ (A/Missouri (H1N1), A/Darwin (H3N2) и B/Tokyo), посочиха от фармацевтичната фирма, производител на ваксината.