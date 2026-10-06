България и още пет държави от ЕС подписват в четвъртък в София обща декларация, с която настояват Европейската комисия да преразгледа екологичните изисквания към горивата. Пред журналисти председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев предупреди, че новите регламенти ще доведат до поскъпване на бензина и дизела с 15–17 евроцента на литър от началото на 2027 г.

Останалите държави, които застават зад искането, са Гърция, Румъния, Чехия, Полша и Словакия. Според бранша новите правила могат да намалят нефтопреработващите мощности в Европа и да застрашат доставките.

От следващата година влиза в сила втората схема за търговия с парникови емисии, която вече ще обхваща и горивата. За всеки тон пуснат на пазара дизел производителите ще трябва да осигурят три тона въглеродни квоти. При фиксирана за следващите две години цена от 43 евро без ДДС и акцизи за тон въглероден двуокис, това означава оскъпяване със 150 евро на тон. За крайните потребители увеличението ще бъде между 15 и 17 евроцента на литър.

Целта на съвместната декларация е да убеди Брюксел да отложи с две години влизането в сила на втората част от схемата.

Като допълнителен проблем пред бизнеса Бенчев посочи директивата, която изисква използване на 29% възобновяема енергия в горивата до 2030 г. В момента България покрива 7% от това изискване чрез биогорива, произведени от земеделска продукция. Еврокомисията обаче планира да ограничи използването на селскостопански култури за тази цел.

Забраната за влагане на енергоспестяващи добавки във фосилните горива би добавила още около 15 евроцента към цената на литър. За да се избегне подобен ценови шок, българската държава обмисля въвеждането на административна такса от 2 евроцента за всеки продаден литър гориво от следващата година. Приходите от нея ще постъпват във Фонда за декарбонизация.