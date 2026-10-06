УМБАЛ Бургас отправя спешен призив към кръводарители с кръвни групи B- и 0-. В момента няколко пациенти, настанени в различни лечебни заведения в Бургас, се нуждаят от кръв от тези редки групи след претърпян инцидент и операция.

Всеки, който отговаря на условията, може да дари кръв за тях от утре сутринта.

Работното време на Отделението по трансфузионна хематология с дарители е от 7.30 до 14 ч. То се намира на гърба на ДКЦ I (бившата Първа поликлиника).

Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти през последните 48 часа и за когото лекар прецени, че кръводаряването е безопасно.

Кръводаряването отнема сравнително малко време, а с едно даряване можете реално да помогнете на човек, който в този момент се нуждае от лечение.