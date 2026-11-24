Общинската избирателна комисия е прекратила предстрочно правомощията на кмета на Варна Благомир Коцев заради 45 дни неоснователни отсъствия, става ясно от публикуваното решение на комисията. То бе взето по два сигнала, свързани с неправомерно ползвани отпуски от кмета, подадени на 3 и 4 ноември 2025 г., като има още сходни три, депозирани тази година.

Причината е, че по първите два проверката е приключила, кметът е бил запознат и е депозирал възражения. Справката показва, че от 1 януари до 11 ноември 2025 г. кметът не е бил на работа общо 107 работни дни. На 8 юли миналата година Коцев бе задържан и обвинен заедно с още четирима в престъпен сговор, поискан подкуп и принуда. Освободен бе от ареста на 27 ноември срещу парична гаранция от 200 000 лв., а в края на юни тази година Варненският окръжен съд върна на СГС обвинителния акт заради множество установени процесуални нарушения.

Голяма част от отпуските и командировките на Коцев през 2025 г. са ползвани законно, но той е извършил две нарушения, установи ОИК. Прехвърлил е 37 работни дни от платения си отпуск от 2024 г. и си е пуснал още 8 дни неплатен. В решението на ОИК се посочва, че и в двата случая това е неоснователно, тъй като кметът заема изборна длъжност, като се цитират решения по сходни казуси на ВКС и ВАС. Посочва се още, че отсъствието от работа е било неоснователно след 15 септември 2025 г., а тъй като то е продължило повече от един месец според конкретен член от ЗМСМА това е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията. ОИК посочва и практика на ВАС, според която продължителната невъзможност на кмета на община да изпълнява задълженията си по обективни причини като мярката за неотклонение „задържане под стража“, се санкционира именно по този начин.

Решението е било подкрепено от 20 членове на ОИК от всички политически сили, против са били шестима, а един е отсъствал. В състава на комисията има 8 представители на ГЕРБ-СДС, 7- на ПП-ДБ, 4 - на „Възраждане“, 4 - на ДПС, 3 - на БСП, и един - на ИТН. Днес Благомир Коцев каза, че двама представители на ПП-ДБ са гласували за отстраняването му, като единият вече бил в „Прогресивна България“.

Коцев обжалва решението пред Варненския административен съд, а привърженици на ПП-ДБ организират утре от 18 часа протест пред общината в негова защита и срещу анулирането на издаденото му удостоверение за кмет.