Двама от спасените моряци с тежки наранявания от атакувания търговски кораб в българската изключителна икономическа зона в Черно море пристигнаха с катер на Морска гара във Варна.

Единият е с изгаряния, а другият е с травма на главата.

Морякът с тежките изгаряния ще бъде транспортиран до Клиниката по изгаряния във Военномедицинска академия. Другият също ще получи медицинска помощ. Останалите членове на екипажа ще бъдат прегледани.

Моряците са индийски граждани и граждани на Република Турция. Корабособственикът е поел ангажимент да бъдат настанени.

Удари в икономическата зона на България

Около три часа сутринта днес два кораба са били ударени от водни и въздушни дронове на територията на изключителната икономическа зона на България.

Екипажът на първият ударен кораб е в неизвестност - намерени са обърнати лодки и спасителни жилетки край него, но не и хора. В момента спасителна акция.

Екипажът на втория кораб е успял да се добере до български плавателен съд. 16 души са спасени.