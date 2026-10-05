Тежка катастрофа е станала тази вечер на пътя между бургаскоо село Маринка и квартал Крайморие. Единият автомобил "Шкода Октавия", вероятно такси, е със смазана предница, а другият е в канавката.
На място са екипи на полицията, които утоочняват примините за катастрофата, Пожарната и Спешна помощ. Според очевидци е възможно едната кола да е застигнала другата и да я е блъснала. Те посочиха, че ударът на колата в канавката е отзад.
Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала “Тракия“ тази сутрин, съобщава БГНЕС. Инцидентът е станал минути преди 10 часа в р…
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