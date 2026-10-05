От 9 до 25 октомври 2026 г. в Бургас ще се проведе първото издание на VOESOLI Film Lab — практическа образователна програма, в която участници без предишен опит в киното преминават през целия процес по създаването на късометражен филм.

В програмата участват девет души — ученици, студенти и хора извън сферата на киното, които в рамките на три седмици ще разработят, заснемат и завършат три късометражни филма по свои сценарии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Бургас. Лекционната част и постпродукцията се провеждат в Културен център „Морско казино“, а снимачните дни ще бъдат на различни локации в града.

Безплатни лекции, отворени за публика

Част от програмата ще бъде достъпна и за всички, които се интересуват от кино и искат да надникнат в процеса на създаване на филм.

На 10 и 11 октомври от 9:00 до 13:00 ч. в зала „Георги Баев“ на Културен център „Морско казино“ ще се проведат лекционни модули с вход свободен. Лекциите могат да бъдат посещавани и от хора, които не участват в лабораторията.

Програмата се води от режисьора Кирил Тодоров, а два от модулите са поверени на професионалисти, работещи в Чехия.

Томаш Павличек — оператор от Прага с над десет години опит във водещи чешки студия за визуални ефекти и оператор-постановчик на пълнометражния филм „EMBUG“, ще води модула по операторско майсторство.

Ашот Мансурян — арменски филмов композитор и тонрежисьор, живеещ в Чехия, работил по десетки филмови, телевизионни и рекламни продукции, ще води модула по звукозапис на снимачната площадка.

В рамките на лабораторията ще бъдат заснети три късометражни филма:

• „Пейката“ — сценарий и режисура Костадин Василев

• „Премиера“ — сценарий и режисура Мая Георгиева

• „Към морето“ — сценарий и режисура Ярослава Зарокили

Участниците ще преминат през всички основни етапи на една филмова продукция — от сценария и препродукцията, през снимачния процес, до монтажа и финалното представяне пред публика.

Премиера на 24 октомври

На 24 октомври от 19:30 ч. в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“ ще бъдат представени трите готови късометражни филма.

Входът е свободен.

VOESOLI Film Lab е създадена с идеята да създаде възможност за обучение чрез реална практика и да допринесе за развитието на технически и творчески кадри за филмови продукции по Българското Черноморие.

През 2025 г. студиото проведе пилотна сесия на модела, в която малка група участници създаде четири късометражни филма, представени в Културен център „Морско казино“. През 2026 г. инициативата се развива в първото си пълноценно издание — с триседмична програма, гост-лектори и публична премиера.