Дезинфекционната станция в Бургас започва профилактична дератизация на колекторни, събирателни и ревизионни канализационни шахти на територията на община Бургас. Обработката срещу гризачи започва от 7 октомври.
Ето и графикът, по който ще работят екипите на Дезинфекционната станция:
07.10.2026 г. ж.к. „Славейков“, ж.к. „Мадика“, 5-ти километър
08.10.2026 г. ж.к. „Изгрев“, ж.к. „Хоризонт“, ж.к. „Зорница“, парк „Езеро“
09.10.2026 г. ЦГЧ, ж.к. „Лазур“, Приморски парк и Морска гара
12.10.2026 г. ж.к. „Възраждане“/ ж.к. „Братя Миладинови“
13.10.2026 г. ж.к. „Меден рудник“
14.10.2026 г. кв. „Победа“/ кв. „Акации“ и ж.к. „Меден рудник“
15.10.2026 г. кв. „Горно Езерово“ и кв. „Крайморие“
16.10.2026 г. кв. „Долно Езерово“ и кв. „Лозово“
19.10.2026 г. кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“
20.10.2026 г. кв. „Сарафово“, кв. „Черно море“ и „Рудник“
21.10.2026 г. гр. Българово
Дезинфекционна станция си запазва правото да променя графика в зависимост от метериологичните условия.
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