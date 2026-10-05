Дезинфекционната станция в Бургас започва профилактична дератизация на колекторни, събирателни и ревизионни канализационни шахти на територията на община Бургас. Обработката срещу гризачи започва от 7 октомври.

Ето и графикът, по който ще работят екипите на Дезинфекционната станция:

07.10.2026 г. ж.к. „Славейков“, ж.к. „Мадика“, 5-ти километър

08.10.2026 г. ж.к. „Изгрев“, ж.к. „Хоризонт“, ж.к. „Зорница“, парк „Езеро“

09.10.2026 г. ЦГЧ, ж.к. „Лазур“, Приморски парк и Морска гара

12.10.2026 г. ж.к. „Възраждане“/ ж.к. „Братя Миладинови“

13.10.2026 г. ж.к. „Меден рудник“

14.10.2026 г. кв. „Победа“/ кв. „Акации“ и ж.к. „Меден рудник“

15.10.2026 г. кв. „Горно Езерово“ и кв. „Крайморие“

16.10.2026 г. кв. „Долно Езерово“ и кв. „Лозово“

19.10.2026 г. кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“

20.10.2026 г. кв. „Сарафово“, кв. „Черно море“ и „Рудник“

21.10.2026 г. гр. Българово

Дезинфекционна станция си запазва правото да променя графика в зависимост от метериологичните условия.