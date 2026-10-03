Аварията с изтичане на газ от цистерна на железопътната гара в Карлово е успешно отстранена. Проблемът е решен от екип на фирмата, собственик на товарната композиция, съобщава пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Сигналът за мирис на газ е подаден към 4:15 часа тази сутрин. Проблемната цистерна е била част от товарна композиция, намираща се на страничен коловоз в района на гарата. Веднага след получаването на информацията, районът е отцепен и обезопасен от служители на Районното управление на полицията в Карлово.

Заради инцидента бързият влак пСофия - Бургас беше принудително сппран и престояваше на гара "Христо Даново". След обезопасяването на участъка се очаква движението на пътническата композиция да бъде напълно възстановено.