Организация, самоопределяща се с наименованието "Ку-клукс-клан", е разбита в Пловдив, след като прокуратурата и службите разкриха организирана расистка структура, действала в града и региона повече от година и половина. Общо 11 души са привлечени като обвиняеми за участие в крайнодясна организация, проповядваща дискриминация, насилие и омраза. Сред тях има четирима непълнолетни на 16 и 17 години.

Разследването разкрива структура с лидер и десет членове, която се е събирала на различни места в Пловдив, включително в заведения. При претърсванията са открити книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, свързани с дейността на групата. На един от адресите е намерено и знамето на пловдивската дивизия.

Специализираната операция на полицията и ДАНС, под ръководството на Окръжната прокуратура в Пловдив е проведена на 17 ноември. Акцията е обхванала 14 адреса в Пловдив и Раковски, както и две моторни превозни средства.

32-годишният Н.Ч. е обвинен, че е ръководил структурата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. Той е задържан за срок до 72 часа. На останалите десет установени участници са повдигнати обвинения за членство в организацията.

Всички арестувани са български граждани. Намерени и иззети са и различни веществени доказателства, в т.ч. нацистки и неонацистки символи и текстове с указания за изготвяне на запалителни смеси.

Разследването продължава, а предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около дейността на групата, контактите между членовете ѝ и евентуални други прояви, свързани с проповядваната идеология.

Новата акция идва на фона на друго мащабно разследване срещу крайнодясна структура в Пловдив – "Кръв и чест", по което през последните месеци бяха задържани и обвинени няколко души.