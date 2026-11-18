Служители на Комисията за защита на потребителите (КЗП) разкриха измамни отстъпки в магазин на голяма търговска верига за облекло, обувки и аксесоари в областен град.

Регулаторът наложи максималната глоба от 25 хиляди евро за тази нелоялна практика, след като проверката на 7 произволно избрани артикула показа, че за всеки от тях търговецът е обявил подвеждаща информация за фиктивно намаление.

Обектът е обявил "по-ниски цени", но реално месец по-рано цените са били същите като "намалените". Не е спазен законът и по отношение на съответствието на цената на етикета с цената, маркирана на касата и др., съобщиха от Комисията.

КЗП предупреждава, че по време на проверките инспекторите реално закупуват стоките, за да се установят фактическите обстоятелства и реалните нелоялни практики, прилагани от търговеца спрямо потребителите.

Санкции за подвеждаща реклама в туризма

Комисията налага и глоба на столичен обект за настаняване, който се рекламира като хотел, но всъщност предоставя стаи за гости. За подвеждащата реклама на обекта и при условие на първо нарушение санкцията е 2500 евро.

Комисарите взеха решение за налагане на глоба на хотел в София, който не предоставя услугите, които категоризацията му го задължава. За установеното нарушение Законът за туризма предвижда санкция в размер от 500 до 1500 евро.

Санкция се налага и на туристическа компания, която в рекламите си обещава на клиентите допълнителни екскурзии в рамките на почивка в Италия, но на място не реализира екскурзиите или иска отделно заплащане за тях, което в предварителните условия не е било посочено. Глобата, по закон, за подвеждащата реклама е до 25 хиляди евро.

Глоба за болница, скрила безплатен ЯМР от пациент

КЗП наложи санкция на лечебно заведение в областен град за премълчана съществена информация, че на пациент, в рамките на клиничната му пътека, се полага изследване с ядрено-магнитен резонанс, освен другите изследвания.

Пациентът е насочен да заплати ЯМР, въпреки че това би следвало да е безплатно за него. По сигнала е извършена проверка на КЗП с НЗОК. Действието на лечебното заведение представлява нелоялната търговска практика, за която се предвижда санкция до 25 хиляди евро.

Глоби в размер между 1500 и 40000 евро се налагат и на 4 кредитни компании за това, че в договорите с клиентите си за кредит отразяват неверен процент ГПР и правят различни други нарушения на потребителските права.

Едната компания е глобена и за това, че в договорите си за онлайн кредити изисква твърде висок процент от кредита под формата на разходи за предоставянето му, което е нелоялна търговска практика и нарушение на закона.

Решенията са взети на заседание на КЗП на 17.11.2026 г., а принудителните административни мерки се вписват в Регистър „Принудителни мерки 2026“ в рамките на 24 часа.