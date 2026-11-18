Министерството на земеделието и храните обмисля законодателна инициатива, която да регулира изграждането на големи търговски обекти в градската среда. Идеята е да се избегне прекомерното струпване на магазини на големите вериги в жилищните квартали и да се даде повече пространство на малката търговия, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде пример със собствения си квартал, където в радиус от 500 метра има три големи магазина на една и съща верига, както и обекти на нейни конкуренти.

Като възможен модел министърът посочи практиките във Виена и Брюксел, където големите търговски вериги не са “нацвъкани” в жилищните райони, а присъстват чрез малки франчайз обекти, които приличат на традиционните квартални магазини. Според Абровски този подход подкрепя дребните търговци и осигурява на хората, включително на пенсионерите, достъп до стоки на нормални цени в близост до дома им.

Министърът призова общественото внимание да се насочи не толкова към крайните цени на стоките, колкото към търговските надценки. “Вината да е скъпо в България са високите търговски надценки”, заяви Абровски. Министърът обясни, че в условията на свободна пазарна икономика търговски вериги определят надценките си, но според него те трябва да останат в разумни граници.