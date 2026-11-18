Правителството прави достатъчно в рамките на възможностите, които, която и да е държава, има, отговори министърът на външните работи Велислава Петрова на журналистически въпрос за действията на управляващите във връзка седмия ударен кораб в Черно море. Министърът говори пред журналисти след презентация за проектобюджет 2027 г. на Министерството на външните работи (МВнР).

Нарастващият брой на атаки е нещо, с което се сблъскваме както ние, така и Румъния, Турция и всички страни от Черноморския регион. Каквито и да са действията, те не могат от днес за утре да предотвратят следващи атаки, каза тя. Най-устойчивият вариант е да се стигне до дипломатическо решение, което да даде край на военните действия в Черно море. В тази посока са и нашите усилия и призив, допълни министърът.

Отвъд това се взимат всички мерки в рамките на Министерството на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, които са отговорни както за защитата на границите ни и на морското пространство, така и за обезпечаването на въздушното пространство. Но това са решения и мерки, които могат да увеличат подготвеността ни, но няма да решат проблема, а ние в рамките на правомощията ни сме направили всичко възможно, обясни Петрова.

Ние бяхме много отворени наши съюзници и партньори да дойдат на място със съответни експерти и те все още правят такъв тип оценки, не знам дали са още на терен или не, отговори Петрова на въпрос дали има е установена информация по произхода на дроновете. Това, което имам като информация, не дава категоричност на данните, но ние ясно казахме, че това е в резултат на продължаващата война на Русия в Украйна. Откъде точно идва източникът е въпрос на експертна оценка и очевидно все още няма доказателства, които да дадат възможност да се каже кой точно е направил удара, добави тя.

Относно свикването на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) Петрова каза, че е в правомощията на президента.