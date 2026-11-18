Неизвестни лица са успели да вкарат с дрон пистолет в затвор на остров Крит, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". Според информация на изданието, оръжието е било предназначено за български гражданин, който излежава доживотна присъда в мястото за лишаване от свобода.

Случаят е от вчера следобед. Дронът е бил забелязан от външната охрана на затвора. Незабавно е задействана системата за противодронна защита и летателният апарат е бил унищожен, предаде БТА. Оръжието е паднало във външната зона на мястото за лишаване от свобода. От записите от камерите за видеонаблюдение се вижда как един от затворниците се приближава до оръжието. При направена проверка в килията на затворника и общите помещения на мястото за лишаване от свобода пистолетът е намерен в кофа за боклук.

Според публикация на "Прото тема" се разследва дали в случая е замесен български гражданин, който излежава присъда в затвора в Ханя на остров Крит.

Мъжът, чието име не се споменава, излежава доживотна присъда в Гърция. Той е осъден по делото за убийството на бизнесмена Янис Макрис през 2018 г. във Вула. Името на българина е замесено и в убийството на друг затворник през февруари 2026 г.

Вчера беше съобщено за друг случай, при който е направен опит с помощта на дрон да се вкарат мобилни телефони в затвор в Северна Гърция. Според информацията рано сутринта надзирател е забелязал, че над терена на затвора лети дрон. Веднага е била обявена тревога и при проверката е било установено, че дронът превозва пакет, в който имало два мобилни телефона.