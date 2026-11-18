Още 200 камери са включени в наблюдението на критични участъци и пътната обстановка в резултат на координационната среща и препоръките на институциите, ангажирани с пътната безопасност. Новите устройства са част от модернизацията на системите за управление на трафика на АПИ.

Днес министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев отново проведе среща с представители на отговорните институции, за да отчетат напредъка по мерките за подобряване на междуинституционалния обмен на информация. „Трябва да изградим интелигентни транспортни системи и да осигурим тяхната интеграция в единна среда за наблюдение и управление“, подчерта министър Георги Пеев.

Само за седмица към ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“ са привлечени допълнителни служители. Осигурена е необходимата свързаност за обмяна на допълнителни данни за видеонаблюдение и мониторинг на пътната обстановка. При намалена видимост, заледяване, снеговалеж или хлъзгава настилка дежурните екипи вече получават автоматични известия за потенциално опасни ситуации по пътната мрежа.

Работи се и по актуализиране на постановлението на Министерския съвет от 2019 г., с което е създаден Националният координационен център за безопасност на движението по пътищата. Паралелно с това експерти от МВР, АПИ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ разработват конкретни инструкции, протоколи и процедури за работа както на служителите в координационния център, така и на екипите на терен.

„Приветствам работата по създаването на нови протоколи за взаимодействие. Трябва да съкратим веригата за вземане на решения, така че институциите да реагират максимално бързо и координирано. Напредъкът по общата работа ще бъде отчетен в края на ноември“, заяви министър Георги Пеев.