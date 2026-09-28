Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert заради разрастващ се пожар в източната част на града, в местността Рамануша, съобщава БНТ.

Заради силния вятър съществува опасност огънят да достигне до вилната зона на града. На място са изпратени екипи на пожарната, които предприемат действия за ограничаване на разпространението на пожара.

Гражданите в района се призовават да бъдат внимателни, да следят указанията на компетентните органи и при необходимост да предприемат действия за безопасността си. Скоростта на вятъра в Сливен към момента достига 72 км/ч., като той е от север-северозапад.

Към мястото на стихията са насочени противопожарни екипи, които се борят с пламъците, но заради бързото развитие на огъня се очаква в гасенето да се включат и два хеликоптера. Властите продължават да следят ситуацията, като приоритет е безопасността на живеещите в близост и недопускането на огъня до жилищни сгради, възможна е и евакуация.

Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.