Над 100 лекари от различни специалности се събраха в Бургас за Черноморските ревматологични дни, които се проведоха през уикенда в Конгресния център. Форумът е организиран от Черноморската асоциация по ревматология, Клиниката по ревматология на УМБАЛ Бургас и Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

За разлика от много научни срещи, фокусирани върху една специалност, Черноморските ревматологични дни дадоха трибуна на ревматолози, дерматолози, ортопеди, специалисти по образна и лабораторна диагностика и лекари от други области.

Причината е проста – ревматологичният пациент рядко се побира в границите на една специалност. Добрата диагноза и лечение често зависят именно от това различните специалисти да разпознаят проблема рано и да работят заедно.

Специален момент в началото на форума беше отличието за цялостен принос към развитието на ревматологията в града за д-р Иван Казмин. Преди 16 години той създава Отделението по ревматология в УМБАЛ Бургас от нулата – с един лекар и една медицинска сестра.

Днес то вече е клиника с екип от специалисти, активно научно присъствие и място в университетското обучение.

Конференцията бе открита от доц. д-р Цветослав Георгиев, д.м., председател на Сдружение „Черноморска асоциация по ревматология“. Участниците бяха поздравени от заместник-кмета по здравеопазване и образование Михаил Ненов от името на кмета на Бургас Димитър Николов, както и от ректора на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Сотир Сотиров и декана на Медицинския факултет доц. д-р Даниел Петков. Поздравителен адрес изпрати и директорът на УМБАЛ Бургас д-р Мирослав Обрейков.

УМБАЛ Бургас имаше силно научно участие, което не се ограничи само до екипа на Клиниката по ревматология. Своя опит в компютърно навигираната ставна хирургия представи доц. д-р Стоян Христов, д.м., началник на Клиниката по ортопедия и травматология.

Сред темите, представени от бургаските ревматолози, беше съвременният поглед към остеоартрозата на доц. д-р Ирина Момчева – не просто като „износване“ на ставата, а като сложен процес, в който участват хрущялът, костта, ставната обвивка и мускулите.