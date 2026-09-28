Златен триумф за България и бронз от Европейско първенство белязаха финала на големия танцов уикенд в Бургас. За първи път в историята на българските спортни танци страната ни има световни шампиони – Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева триумфираха със златото на Световното първенство за юноши старша възраст по десетте танца в зала „Младост“. /WDSF/

Младите български състезатели достигнаха до върха в конкуренцията на 25 двойки от 25 държави, превръщайки Бургас в сцена на един от най-значимите успехи за родните спортни танци.

Титлата идва след поредица от силни международни резултати за Дончев и Кондаклиева.

Българското присъствие на почетната стълбичка продължи и в Европейското първенство на WDSF за състезатели до 21 години по стандартни танци. Артур Власенко и Ивелина Карчева завоюваха бронзовите отличия и донесоха втори голям успех за страната ни в рамките на международния форум.

Бургас беше домакин на двете престижни първенства в рамките на едно мащабно спортно събитие. Организатори бяха КСТ „Бургас“ и КСТ „Бургас 1975“ с подкрепата на Община Бургас, а в двата състезателни дни градът събра над 400 участници.