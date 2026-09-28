Нова директна въздушна линия между Бургас и Бристъл ще бъде открита за летния сезон на 2027 година. Това съобщи концесионера на Летище Бургас „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“. Полетите на авиокомпанията easyJet ще започнат на 28 май и ще се изпълняват два пъти седмично – в понеделник и петък.

Новият маршрут ще осигури пряка връзка между Бургас и югозападния английски град, като се очаква да улесни пътуванията между Южното Черноморие и Великобритания. Според концесионера линията ще даде възможност на британските туристи да достигат директно до Бургас и курортите по Южното Черноморие, както и до културните и природните забележителности в региона.



Редовните полети между Бургас и София ще продължат и през предстоящия зимен сезон, съобщиха от Летище Бургас. Националният превозвач „България Еър“ ще изпълнява по три полета седмично – във вторник, четвъртък и неделя.



Междувременно „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ получи отличие за цялостния си принос към посрещането и изпращането на туристи и за популяризирането на България като туристическа дестинация. Наградата беше връчена на 25 септември в Централния военен клуб в София по време на годишната церемония, организирана от списание „Дестинация България“.