ОБЩИНА БУРГАС

З

А П О В Е Д

№

3177/28.09.2026 г.

1.2.3.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 23, ал. 1 и чл. 83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 7 от дневния ред на проведеното на 30.06.2026 г. заседание (Протокол № 39),

О Т К Р И В А М:

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на обособена част от имот с обща площ от 196.90 кв. м, находящ се в сграда с идентификатор 07079.602.554.1, едноетажна на три нива, със застроена площ от 5580 кв. м, предназначение: спортна сграда, база – Спортна зала „Младост”, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, изградена в ПИ с идентификатор 07079.602.554 по КККР на гр. Бургас, при граници на обекта: север - външен зид, изток – вход, юг – зала № 1, запад – външен зид, актувана с Акт № 9749/26.10.2021 г. за публична общинска собственост, за заведение за обществено хранене – кафене с кухненска част, с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 1 744,93 (хиляда седемстотин четиридесет и четири евро и деветдесет и три евроцента) евро, без ДДС и стъпка за наддаване – 174.49 (сто седемдесет и четири евро и четиридесет и девет евроцента) евро, без ДДС.

Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат:

Идейна концепция за управление, включваща визия за развитие на обекта, социална ангажираност, устойчиви практики, програма за събития, както и описание на приноса на обекта за обществената ангажираност и социално включване чрез:

Обществено полезни дейности: провеждане на минимум едно събитие месечно, включващо демонстративно готвене, обучения, лекции, инициативи с обществена насоченост; осигуряване на безвъзмезден достъп до обекта за тези събития; поддържане на отчетност (регистър на събитията); обзавеждане и оборудване, включително обособяване на кухненска част, за сметка на наемателя, в полза на Община Бургас, при съобразяване на законодателството, съобразена с изискванията за устойчивост и безопасност, с възможност за образователни и демонстрационни функции.

Социално включване: осигуряване на заетост на минимум едно лице от уязвима група; насърчаване на допълнителна социална заетост.

Устойчиво управление: използване на енергийно ефективно оборудване; ограничаване на отпадъците; при възможност използване на местни продукти.

Координация с Община Бургас: съгласуване на събитията; съдействие при мониторинг и отчетност по проекта.

Начална конкурсна месечна наемна цена – не по-ниска от 1 744.93 (хиляда седемстотин четиридесет и четири евро и деветдесет и три евроцента) евро, без ДДС.

Определям следните критерии за оценяване на офертите и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

Офертите на участниците ще се разглеждат от комисията на няколко етапа:

Разглеждане на предложенията по допустимост, като едва след решение на комисията, че са налице всички изискуеми документи ще се пристъпи към следващия етап;

Разглеждане на идейната концепция на допуснатите кандидати, след което се пристъпва към оценяване;

Отваряне на представените от участниците наддавателни предложения.

Класирането ще се извърши на база следните критерии:

К1 – оценка на Идейната концепция. Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира с облика на Спортната зала и прилежащото пространство, като създава усещане за завършеност на ансамбъла. Обектът е целесъобразно да се организира като обособен кът за отдих и развлечение, място, на което могат да се провеждат събития като се създава усещане за спортно средище.

Тежест на критерия N1=0,5

К2 – Цена (месечна наемна цена, в евро, без ДДС): Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = Ц (участник) х 100,

Ц (максимална)

където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най-високата предложена цена.

Тежест на критерия: N2=0,5

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата: К=К1хN1+К 2хN2.

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.

При равен брой точки, се провежда таен търг между кандидатите, получили еднакъв брой точки, докато един от тях достигне по-висока месечна наемна цена. За целта кандидатите попълват ново наддавателно предложение, като трябва да наддадат с минимум една стъпка от достигнатата месечна наемна цена.

Конкурсът да се проведе на 14.10.2026 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, Зала № 1.

Определям депозит за участие в конкурсната процедура в размер на 5 234.79 (пет хиляди двеста тридесет и четири евро и седемдесет и девет евроцента) евро, платими по банков път по сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас: BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам документация за участие в конкурса, както следва: 1. Заявление за участие /приложение № 1/; 2. Декларация /приложение № 2/; 3. Декларация /приложение № 3/; 4. Договор-проект /приложение № 4/; 5. Декларация за оглед на имота /приложение № 5/; 6. Декларация за условията на конкурса /приложение № 6/; 7. Наддавателно предложение /приложение № 7/; 8. Заповед за откриване на конкурсна процедура; 9. Схема-разпределение.

Определям цена на конкурсната документация – 56,24 (петдесет и шест евро и двадесет и четири евроцента) евро, без ДДС, които следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документация за участие в конкурса се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие е до 16:00 часа на 12.10.2026 г.

Предложения за участие в конкурса се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/ юридическото лице - кандидат, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на предложения за участие в конкурса е до 16:00 часа на 13.10.2026 г.

Явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. В случай, че кандидатът участва чрез пълномощник, същият следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на конкурса да се публикува на електронните страници на Община Бургас и Общински съвет – Бургас, в местните средства за масово осведомяване и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас