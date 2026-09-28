С над 37 години професионален опит и хиляди спасени деца, д-р Христов вече приема и оперира малките си пациенти в „Сърце и Мозък“ – Бургас







Името на д-р Румен Христов отдавна е добре познато на семействата от цяла България. Медицинският специалист има над 37 години лекарска практика, като е посветил 32 от тях на детската хирургия. Професионалният му опит се свързва с лечение на едни от най-сложните състояния като вродени малформации при новородени, атрезия на хранопровода, диафрагмални хернии, тежки травми и сложни хирургични състояния.

Д-р Христов е част от екипа на „Сърце и Мозък“ – Бургас от март 2026г., а новото е, че вече ще преглежда пациенти и по НЗОК.

Д-р Румен Христов завършва медицина във Варна през 1989 г. Дългогодишен началник на Детска хирургия във Варна. Има специалности по обща и детска хирургия и е републикански консултант. Приема и лекува деца от новородени до 18-годишна възраст. Член е на български и европейски дружества по детска хирургия.

Присъединяването на д-р Христов към „Сърце и Мозък“ – Бургас е част от развитието на детската хирургия и разширяването на достъпа до специализирана медицинска помощ за децата в региона.

Прегледите се осъществяват в болница ”Сърце и мозък”- Бургас в понеделник и сряда от 16:30 до 18:00 ч след предварително записване на Регистратурата на болницата на телефон +359-56-703-003.

За прегледи по НЗОК е необходимо направление с код 50 за специалност Детска хирургия.





